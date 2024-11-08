РФ вночі атакувала Київську область: пошкоджені будинки та виникли пожежі, є поранені

Наслідки російської атаки на Київську область. Фото: Національна поліція

Вночі 8 листопада російські окупанти атакували Київську область. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.



Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей поранення отримали чотири людини. Це водії автомобілів, які знаходились у машині біля місця падіння уламків. Чоловіки дістали поранення різних ступенів.



У пресслужбі Національної поліції у Київській області уточнили, що 52-річний чоловік отримав наскрізне поранення тулуба, у 45 та 57-річного – поранення правої ноги, ще один постраждалий отримав множинні пошкодження всього тіла. Поранених госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.



В області пошкоджені шість приватних будинків та чотири автомобілі. Також загорілися трав'яний настил та приміщення недіючої газової АЗС. Пожежі вже загасили.

Нагадаємо, що вночі 8 листопада росіяни скинули керовані авіабомби на Харків, внаслідок чого 25 людей отримали поранення.