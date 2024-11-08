Росія здійснила масовану атаку дронами на Одеський район: один загиблий, дев'ять поранених

Атака дронів на Одеський район: 1 загиблий, 9 поранених. Фото: ДСНС Одеської області

Внаслідок нічної атаки дронами РФ по Одеському регіону, за попередніми даними, одна людина загинула і дев'ять дістали поранення. Про це повідомили у регіональному відділенні ДСНС Одеської області.

Результат атаки дронів на Одеський район. Фото: ДСНС Одеської області

«У приватному секторі пошкоджено житлові будинки, у двох із них виникла пожежа. Психологи ДСНС надали допомогу 15 людям, у тому числі дитині та вагітній жінці. Рятувальники також гасили пожежі у складських приміщеннях та автомобілях на території підприємства», — йдеться у повідомленні.



Постраждала будівля навчального закладу. Піротехніки ДСНС обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів. За попередніми даними, загинула одна людина та ще постраждали дев'ятеро.

Результат атаки дронів на Одеський район. Фото: ДСНС Одеської області

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі та районі пошкоджено приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння.



«Через пошкодження осколками, в Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб. У низці будівель вибиті вікна», - зазначив він.



Раніше стало відомо, що Росія завдала ударів КАБами по Харкову, зруйнувавши поверхи багатоквартирного будинку.