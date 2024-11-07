Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Обстріл Миколаївки на Донеччині: є загиблі та поранені

07 листопада 2024, 17:26

Обстріл Миколаївки на Донеччині: є загиблі та поранені

Наслідки обстрілу Миколаївки на Донеччині. Фото: ДонОВА Наслідки обстрілу Миколаївки на Донеччині. Фото: ДонОВА

Двоє людей загинуло та п'ятеро поранені внаслідок обстрілу Миколаївки Донецької області. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Один зі снарядів влучив у п'ятиповерхівку, ще 4 будинки поряд пошкоджено різною мірою.

На місці працюють органи влади, поліція, рятувальники та вибухотехніки.

Нагадаємо, що російські війська ракетами та керованими авіабомбами завдали п'ять ударів по Запоріжжю, є влучення по будинках та лікарні. 7 листопада в результаті масованого удару в Запоріжжі загинула одна людина, ще 10 отримали поранення, серед них однорічна дитина.

ТЕГИ

Місця
Миколаївка
Інше
наслідки обстрілу

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:31
Ще один «міністр»-росіянин керуватиме окупованою Луганщиною
18:18
Україна має план атакувати Кримський міст — ВМС ЗСУ
15:25
В окупованому Донецьку внаслідок обстрілу постраждала жінка
10:21
«Звідти або не повертаються, або чекають на обмін»: в ОВА розповіли, куди росіяни відправлять мобілізованих чоловіків на Луганщині
23:01
Головне за день: ЗСУ просунулися біля Часів Яру. Дрони ГУР у Дагестані
20:50
«ДНР»: Двох людей поранено на окупованій частині Донеччини
18:09
«ЛНР» затримала в окупації ще одного «шпигуна»
15:56
У Маріуполі росіяни вирішили «переробити» унікальний храм, який увійшов до Книги рекордів України
10:04
На окупованій Луганщині шахтні води вийшли на поверхню: ситуація близька до екологічної катастрофи – ОВА
23:00
Головне за день: Субсидії для переселенців. Головний напрямок наступу РФ на Донбасі
17:05
У захопленій Луганщині загинув працівник «адміністрації» Лисичанська через атаку дрона
14:45
«ДНР» вигадала медаль за захоплення Нью-Йорка
12:32
В окупованому Маріуполі загарбники знищили монументальне панно
09:57
Армія РФ захопила Степанівку на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Україні пророкують по 20 годин без світла. Харків під обстрілом
17:30
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:08
У Маріуполі штормовий вітер валить дерева та зриває дахи
13:50
Громадянин США, який шпигував в Україні на РФ, кілька років жив у Росії перед війною
13:44
Окупований Донецьк частково знеструмлений: причина
13:07
У Маріуполі продовжується русифікація дітей: у місті проходять уроки пропаганди до «дня народної єдності»
усі новини
19:03
На Донеччині вже відкрили 135 пунктів обігріву
18:31
Ще один «міністр»-росіянин керуватиме окупованою Луганщиною
18:18
Україна має план атакувати Кримський міст — ВМС ЗСУ
17:37
Біля Кремінної прикордонники ліквідували 15 російських окупантів
17:28
«Як щури побігли»: СБУ повідомила про підозру мешканці Макіївки, яка зняла скандальне відео на Київському вокзалі
17:26
Обстріл Миколаївки на Донеччині: є загиблі та поранені
16:59
На Гугл-картах більше не відображаються військові об'єкти України — ЦПД
16:57
Атакують FPV-дронами: в ОТУ «Луганськ» розповіли про ситуацію на Торецькому напрямку
16:25
Зеленський: Поступки Росії — це самогубство Європи
16:22
Масований удар РФ по Запоріжжю: одна людина загинула, ще 18 – поранені, серед них діти
16:00
Під Кураховим ЗСУ знищили п'ять російських БТРів
15:58
Три нафтопереробні заводи в Росії частково припинили роботу — СЗР
15:55
Поліція встановила ще двох російських убивць мирних мешканців Бучі
15:42
Рятують поранених, вивозять тіла загиблих — як відбувається евакуація в районі Лимана на Донеччині ►
15:34
Росія завдала масованого удару по Запоріжжю: є влучання по будинках та лікарні, вже відомо про поранених
15:33
Україна відновить польоти з «Борисполя» і «Львова» до січня 2025 року
15:25
В окупованому Донецьку внаслідок обстрілу постраждала жінка
15:20
«Тероризують місто та людей»: росіяни дронами полюють на жителів Покровська – МВА
15:05
У ДПСУ повідомили кількість спроб підкупу прикордонників від початку війни
14:43
Українські рятувальники привезли 2 тонни гумдопомоги мешканцям села Улакли
усі новини
ВІДЕО
Наслідки масованого удару росіян по Запоріжжю. Фото: ДСНС Масований удар РФ по Запоріжжю: одна людина загинула, ще 18 – поранені, серед них діти
07 листопада, 16:22
Наслідки масованого удару РФ по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА. Росія завдала масованого удару по Запоріжжю: є влучання по будинках та лікарні, вже відомо про поранених
07 листопада, 15:34
Бронетехніка та піхота армії РФ на Східному напрямку. Фото: кадр із відео На бронетехніці пробивалися до укріплень: десантники ЗСУ відбили штурм росіян на Східному напрямку
07 листопада, 12:08
Удар по штурмовій групі ЗС РФ на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ зупинили прорив російських військ під Покровськом: знищена штурмова група окупантів
07 листопада, 09:48
Рятувальники знайшли тіло загиблого після удару РФ по Сумщині. Фото: ДСНС Сумської області Авіація РФ вдарила по Сумщині: рятувальники знайшли тіло загиблого
07 листопада, 09:00
Декілька районів Воронезької області Росії були атаковані дронами. Ілюстративне фото Дрони атакували кілька районів Воронезької області РФ
07 листопада, 08:10
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір