Обстріл Миколаївки на Донеччині: є загиблі та поранені

Наслідки обстрілу Миколаївки на Донеччині. Фото: ДонОВА

Двоє людей загинуло та п'ятеро поранені внаслідок обстрілу Миколаївки Донецької області. Про це повідомила обласна військова адміністрація.



Один зі снарядів влучив у п'ятиповерхівку, ще 4 будинки поряд пошкоджено різною мірою.



На місці працюють органи влади, поліція, рятувальники та вибухотехніки.



Нагадаємо, що російські війська ракетами та керованими авіабомбами завдали п'ять ударів по Запоріжжю, є влучення по будинках та лікарні. 7 листопада в результаті масованого удару в Запоріжжі загинула одна людина, ще 10 отримали поранення, серед них однорічна дитина.