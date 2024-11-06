«ЛНР» затримала в окупації ще одного «шпигуна»

На окупованій Луганщині російські силовики затримали 20-річного українця, якого звинувачують у співпраці із СБУ. В угрупуванні «ЛНР» стверджують, що Данило Фісун передавав спецслужбам України відомості про дислокацію та переміщення російських військовослужбовців окупованою територією Луганської області.



Чоловіка звинуватили у «шпигунстві» і збираються судити у «верховному суді ЛНР».



За версією «слідства», Фісун добровільно передавав дані про окупантів із квітня по травень 2023 року.





Раніше так званий «верховний суд ЛНР» виніс вирок у кримінальній справі стосовно 28-річного громадянина України Віктора Солдатка.



Нагадаємо, що в серпні окупаційний суд виніс вирок уродженці Новоайдарського району, яку окупанти звинуватили в нібито замаху на вбивство колишнього «голови Митного комітету ЛНР» Юрія Афанасьєвського.