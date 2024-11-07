Біля Кремінної прикордонники ліквідували 15 російських окупантів

Біля Кремінної Луганської області українські військовослужбовці Луганського прикордонного загону (бригада «Помста») за кілька днів знищили 15 російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



«За кілька днів роботи в районі Кремінної прикордонники «Помсти» ліквідували 15 окупантів, ще 13 — поранили», — сказано в повідомленні.



Крім того, було знищено ворожий танк, 2 гаубиці, 5 військових вантажівок, 8 автомобілів окупантів, бензовоз та склад пально-мастильних матеріалів, кілька складів боєкомплекту та позиція мінометників.



Раніше ми писали, що днями російські війська під прикриттям бронетехніки намагалися штурмувати позиції 71-ї єгерської бригади ЗСУ.