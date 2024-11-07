На Гугл-картах більше не відображаються військові об'єкти України — ЦПД

Компанія Google виправила ситуацію з картами, коли на Google Maps на оновлених супутникових знімках можна було побачити українські військові системи. Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко сьогодні, 7 листопада.

«Google виправив ситуацію із картами. Військові об'єкти та системи більше не відображаються. Надалі також буде все ОК», — зазначив чиновник.

Раніше Коваленко повідомляв, що Google опублікував оновлені супутникові знімки з розташуванням українських військових систем, при цьому компанія не реагувала на запити про видалення через вихідні.

Пізніше урядовець заявив, що планується зустріч із співробітниками Google для обговорення безпеки військових об'єктів на картах.

Google також висловив готовність блюрити стратегічні об'єкти захисту національної безпеки.