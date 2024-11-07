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Житель Слов'янська отримав 210 тисяч гривень за підпали військових авто — тепер на нього чекає суд

07 листопада 2024, 22:30

Житель Слов'янська отримав 210 тисяч гривень за підпали військових авто — тепер на нього чекає суд

Спалене військове авто у Слов'янську. Фото: Прокуратура Донецької області Спалене військове авто у Слов'янську. Фото: Прокуратура Донецької області

Житель Слов'янська на Донеччині постане перед судом після підпалу п'яти військових автомобілів. Прокурори Донецької обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо чоловіка.

Його дії кваліфікували як перешкоджання роботі Збройних Сил України та інших військових формувань та умисному знищенню та пошкодженню майна (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України).

У серпні чоловік, раніше засуджений за крадіжку, отримав у Тelegram повідомлення про заробіток. Він мав виявляти військові автомобілі, відправляти фото «куратору», а після «дозволу» підпалювати. За кожний пошкоджений транспортний засіб йому обіцяли 42 тисячі  гривень.

Наприкінці того ж місяця він облив легкозаймистою речовиною і підпалив 5 іномарок: Кіа Sorento, Ope, Ford Galaxy та Renault Masсott. Процеси займання знімав на телефон, а отримані гроші витратив на власні потреби.

Обвинувачений зараз під вартою.

Подібні затримання були раніше і в інших українських містах.

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