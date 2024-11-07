Путін виправдовує напад на Україну тим, що країна хоче вступити до НАТО

Глава Кремля Володимир Путін наполягає, що Україна не має права вступати до НАТО, а нейтралітет країни нібито буде запорукою добросусідських відносин із РФ. Про це він заявив на засіданні Міжнародного дискусійного клубу Валдай.



Він додав, що Росія «ніколи і ніде не підтримує державні перевороти», в черговий раз натякнувши на те, що путінський режим нібито захищає людей, які не погоджуються з подіями революції Гідності, які Кремль називає «держпереворотом» в Україні. Так він пояснив вторгнення російських військ в Україну.



Також він стверджує, що Росія визнає кордони України в рамках домовленостей після розпаду СРСР, але з огляду на її нейтральний статус.



«Ми завжди визнавали кордони України у межах домовленості після розпаду СРСР. Але у декларації про незалежність України значиться, що Україна є нейтральною державою. На цій базі ми визнавали й кордони. Але пізніше українське керівництво внесло зміни до основного закону та оголосило про своє бажання вступити до НАТО. А ми так не домовлялися», — сказав Путін.



Раніше він заявив, що готовий до будь-яких пропозицій щодо припинення війни проти України, якщо ці пропозиції виходитимуть із «реалій на землі». За його словами, Україна через Туреччину нібито передавала російській владі «пропозицію» щодо укладання певних мирних домовленостей.



Він вкотре заявив, що Москва вестиме переговори з Києвом «на основі реалій та стамбульських домовленостей».