«ДНР» випустить медаль за захоплення Нью-Йорка. Фото: офіційний сайт голови «ДНР»

У так званій «ДНР» планують випустити медаль за захоплення селища Нью-Йорк, яке розташоване на Донеччині. Про це повідомили у проросійському виданні ДАН.



«Дзержинський фенольний завод відобразять на заснованій в «ДНР» медалі «За звільнення Новгородського», — йдеться в повідомленні.



Як зазначається, з 1951 по 2021 рік селище Нью-Йорк мало назву Новогородське.



Раніше ми писали, що у Донецькій народній республіці випустять медаль за захоплення Мар'їнки Донецької області.