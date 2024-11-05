У так званій «ДНР» планують випустити медаль за захоплення селища Нью-Йорк, яке розташоване на Донеччині. Про це повідомили у проросійському виданні ДАН.
«Дзержинський фенольний завод відобразять на заснованій в «ДНР» медалі «За звільнення Новгородського», — йдеться в повідомленні.
Як зазначається, з 1951 по 2021 рік селище Нью-Йорк мало назву Новогородське.
Раніше ми писали, що у Донецькій народній республіці випустять медаль за захоплення Мар'їнки Донецької області.
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