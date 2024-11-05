У захопленій Луганщині загинув працівник «адміністрації» Лисичанська через атаку дрона

У вівторок, 5 листопада, у тимчасово окупованому місті Привілля Луганської області автомобіль атакував дрон. У салоні авто в момент удару перебували двоє людей, обидва загинули. Про це повідомили у пресслужбі «адміністрації» Лисичанська.



Як зазначається, загинув Молодик Володимир Іванович та його дружина Молодик Ольга Анатоліївна. Чоловік був працівником окупованої адміністрації Лисичанська.



Раніше ми писали, що у Бердянську вибухнув автомобіль, у якому перебував суддя-зрадник Віталій Ломейко. Ломейко — суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, що залишився у Бердянську — порушив присягу в умовах війни та добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами. За даними ГУР, він причетний до репресій проти українців та військових злочинів в окупації.