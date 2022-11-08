На Донеччині сьогодні будуть стабілізаційні відключення світла

08 листопада 2022, 10:40

На Донеччині сьогодні будуть стабілізаційні відключення світла

З 5 ранку 8 листопада за розпорядженням НЕК «Укренерго» в Донецькій області відбуваються стабілізаційні відключення світла. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК Донецькі електромережі.

Графік можливих відключень можна переглянути на сайті .

«Ситуація в енергосистемі продовжує залишатись важкою. Тож просимо всіх клієнтів підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті. Для цього споживати електроенергію помірно - вмикати енергоємні прилади по черзі», - йдеться у повідомленні.

Споживачів просять максимально знизити споживання електроенергії вранці з 06.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00. Бізнес-клієнтів – обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

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