Журналістці з Маріуполя заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі

Мешканці Маріуполя, яка працює на місцевому пропагандистському телеканалі окупантів, заочно повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.



За даними слідства, наприкінці 2021 року маріупольчанка, яка має диплом за спеціальністю «Журналістика», працевлаштувалася на один із місцевих телеканалів.



У вересні поточного року вона, перебуваючи в окупованому місті, почала працювати кореспондентом на пропагандистському телеканалі «Маріуполь 24».



«Підтримуючи політику ворога, вона здійснює підбір тем і спікерів для проросійських сюжетів новин, організовує зйомки, забезпечує інформаційну діяльність каналу загарбників, поширюючи "правильні новини" для маніпулювання свідомістю мешканців захопленого агресором міста», — повідомили у прокуратурі.

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