Затримана заступниця голови окупаційної адміністрації Херсонщини Катерина Губарєва

16 листопада 2022, 12:31

Затримана заступниця голови окупаційної адміністрації Херсонщини Катерина Губарєва

Пропала заступниця голови окупаційної адміністрації Херсонської області Катерина Губарєва. Про це заявив її чоловік, один із лідерів проросійських акцій у Донецьку 2014 року Павло Губарєв

«Вчора близько 16:30 моя дружина Катерина Губарєва зникла, відтоді зв’язок не виходила. Останнє місце, де її бачили, — будівля уряду Херсонської області в Генічеську», — написав Губарєв у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що спроби додзвонитися голові окупаційної адміністрації Володимиру Сальдо, щоб дізнатися про місцезнаходження Катерини, «поки безрезультатні».

Оновлено. Катерину Губарєву затримано у справі про економічний злочин. Про це повідомляють російські держагентства ТАСС та RT з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Катерина Губарєва обіймає посаду в окупаційній адміністрації Херсонщини із середини червня.

Після подій 2014 року Губарєва встигла побувати «міністом закордонних справ» та «депутатом» так званої «ДНР».

Вона зникла з публічного простору у 2018 році після того, як її виключили із «передвиборчого» списку сепаратистського руху «Вільний Донбас». З 2019 року Губарєва жила та працювала в Росії.

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