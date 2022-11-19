Самі руїни: У Луганській ОВА показали деокуповані Макіївку та Невське

19 листопада 2022, 17:29

Самі руїни: У Луганській ОВА показали деокуповані Макіївку та Невське

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай відвідав деокуповані селища Невське та Макіївку. Людям, які там залишилися та не хочуть евакуюватися, доправили гуманітарну допомогу, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

У селищах багато розбитих будинків, вирви від снарядів, зруйновано школу та ФАП.

«Вчора вдалося проїхати в деокуповані Невське та Макіївку. У Невському справи трохи кращі – пошкоджено практично кожен будинок, але не так критично. Водночас, Макіївка розбита до невпізнання — самі руїни», — розповів Сергій Гайдай.

За його словами, у селищах залишаються люди, які не хочуть їхати.

«Дбаємо про них — привозимо все необхідне для зимівлі. Але продовжуємо умовляти евакуюватися, тому що на деокупованих територіях все ще небезпечно», — додав глава області.

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