«ЛНР»: Двоє людей загинули, ще одна отримала поранення під час обстрілу Алчевська

21 листопада 2022, 09:11

«ЛНР»: Двоє людей загинули, ще одна отримала поранення під час обстрілу Алчевська

Через обстрілу Алчевська двоє мирних жителів загинули, один поранений. Про це заявив бойовик «народної міліції» угруповання «ЛНР» Андрій Марочко.

Уточнюється, що загиблі чоловік 1969 року народження та жінка 1974 року народження, постраждала жінка 1992 року народження.

Раніше в угрупуванні заявили, що минулої доби на окупованій території Луганської області загинув один мирний житель 1993 року народження, пошкоджено два житлові будинки, чотири господарські будівлі, два магазини і лінія електропередачі.

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