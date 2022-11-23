Сили РФ обстріляли пожежну частину в Бахмуті, поранено трьох цивільних

Бахмут. Фото: ДСНС

Російські сили обстріляли пожежно-рятувальну частину у Бахмуті. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.



Зазначається, що вчора ввечері через артилерійський обстріл снаряд влучив у фасад пожежної частини.



«Через обстріл особовий склад не постраждав, поранення отримали три цивільні особи (чоловіки 1986, 1979 та 1969 років народження). Рятувальники надали медичну допомогу постраждалим та на автомобілі ШМД транспортували їх до лікувального закладу міста Бахмут. Через обстріл уламками пошкоджено пасажирське скло пожежної автоцистерни, три віконні отвори та облицювання трьох в'їзних воріт будівлі частини», — деталізували у відомстві.