Силы РФ обстреляли пожарную часть в Бахмуте, ранены трое гражданских

Бахмут. Фото: ГСЧС

Российские силы обстреляли пожарно-спасательную часть в Бахмуте. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.



Отмечается, что вчера вечером в результате артиллерийских обстрелов снаряд попал на фасад пожарной части.



«В результате обстрела личный состав не пострадал, ранения получили три гражданских лица (мужчины 1986, 1979 и 1969 годов рождения). Спасатели оказали медицинскую помощь пострадавшим и на автомобиле СМП транспортировали их в лечебное учреждение города Бахмут. В результате обстрела обломками повреждены пассажирское стекло пожарной автоцистерны, три оконных проема и облицовка трех въездных ворот здания части», — детализировали в ведомстве.