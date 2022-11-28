Папа Римський відкрито визнав Росію агресором

Папа Римський Франциск заявив, що саме Росія є стороною, що напала в російсько-українській війні. Про це повідомляє Vatican News.



«Коли я говорю про Україну, то говорю про народ-мученика, мученицький народ. Якщо існує мученицький народ, то є той, хто його мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, бо маю багато інформації про жорстокість військ, що вторглися. Загалом найжорстокішими є, напевно, ті, хто з Росії, але не відноситься до російської традиції, напевно, чеченці, буряти і так далі. Безумовно, сторона, що напала, – це російська держава. Це цілком зрозуміло. Іноді я намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а швидше засудити загалом, хоча добре відомо, кого я засуджую. Не обов'язково вказувати ім'я та прізвище», – заявив Франциск.



Він також додав, що ніколи не давав підстав думати, що він прикриває російську агресію.



«Чому я не називаю Путіна? Тому що це не потрібне; це вже відомо. Однак іноді люди чіпляються за деталі. Усі знають мою позицію, з Путіним чи без Путіна, не називаючи його імені», – зазначив Папа.



Він зазначив, що роздумував над поїздкою: «Якщо я здійсню подорож, то поїду до Москви та до Києва, в обидва, а не в одне місце. І я ніколи не давав можливості думати, що прикриваю агресію».



Франциск додав, що "тримає руку на пульсі" і звертався до російського посольства. Також він приймає делегації з України та проводить телефонні розмови з Києвом.

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Раніше Папа Римський Франциск закликав припинити війну в Україні, засудив анексію українських територій Росією, закликав поважати територіальну цінність та права меншин.