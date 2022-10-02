Папа Римський закликав зупинити війну в Україні та засудив анексію територій

Папа Римський Франциск закликав припинити війну в Україні, засудив анексію українських територій Росією, закликав поважати територіальну цінність та права меншин. Про це повідомляє Vatican News.

Наголошується, що Франциск рішуче засудив серйозну ситуацію, яка в останні дні створилася через чергові дії російського агресора, які суперечать принципам міжнародного права. Вона призвела до посилення загрози ядерної ескалації, загрожуючи неконтрольованими і катастрофічними наслідками на світовому рівні.



Папа Римський звернувся до президента Російської Федерації Володимира Путіна, «молячи його зупинити, також і з любові до свого народу, цю спіраль насильства та смерті».



Він направив іншим заклик до президента України Володимира Зеленського — бути відкритим до серйозних мирних пропозицій.



Франциск наполегливо просив усіх активних діячів міжнародного життя і політичних лідерів країн зробити все те, що в їх силах, щоб покласти край війні, що триває.

«Хід війни в Україні став настільки серйозним, нищівним і загрозливим, що викликає велике занепокоєння. Тому сьогодні я хочу присвятити цій темі всі роздуми перед молитвою "Ангел Господній". Насправді ця жахлива і неймовірна рана людства замість того, щоб гоїтися, продовжує ще більше кровоточити, погрожуючи розширитися», — заявив Папа Римський.



«Мене глибоко мучать річки крові та сліз, пролиті протягом цих місяців. Я засмучений тисячами жертв, особливо серед дітей, і великими руйнуваннями, які залишили без дому багато людей та сімей, несучи загрозу холоду та голоду на великих територіях. Певні вчинки ніколи не можна виправдати! Ніколи! Це жахливо, що світ вивчає географію України через такі назви як Буча, Ірпінь, Маріуполь, Ізюм, Запоріжжя та інші місцевості, які стали місцями невимовних страждань та страху. Що вже й казати про той факт, що світ знову стоїть перед ядерною загрозою? Це абсурд.



Що ще має статися? Скільки крові ще має пролитися, щоб зрозуміли, що війна ніколи не є рішенням, а тільки знищенням? В ім'я Бога і в ім'я почуття людяності, що живе в кожному серці, повторюю заклик, щоб негайно досягти припинення вогню. Нехай замовкне зброя і давайте шукати умови для того, щоб розпочати переговори, здатні привести до рішень, які не нав'язані силою, а є узгодженими, справедливими та стабільними», — закликав Папа Римський Франциск.