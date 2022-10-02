Папа Римський закликав зупинити війну в Україні та засудив анексію територій

02 жовтня 2022, 16:55

Папа Римський закликав зупинити війну в Україні та засудив анексію територій

Папа Римський Франциск закликав припинити війну в Україні, засудив анексію українських територій Росією, закликав поважати територіальну цінність та права меншин. Про це повідомляє Vatican News.

Наголошується, що Франциск рішуче засудив серйозну ситуацію, яка в останні дні створилася через чергові дії російського агресора, які суперечать принципам міжнародного права. Вона призвела до посилення загрози ядерної ескалації, загрожуючи неконтрольованими і катастрофічними наслідками на світовому рівні.

Папа Римський звернувся до президента Російської Федерації Володимира Путіна, «молячи його зупинити, також і з любові до свого народу, цю спіраль насильства та смерті».

 Він направив іншим заклик до президента України Володимира Зеленського — бути відкритим до серйозних мирних пропозицій.

Франциск наполегливо просив усіх активних діячів міжнародного життя і політичних лідерів країн зробити все те, що в їх силах, щоб покласти край війні, що триває.

«Хід війни в Україні став настільки серйозним, нищівним і загрозливим, що викликає велике занепокоєння. Тому сьогодні я хочу присвятити цій темі всі роздуми перед молитвою "Ангел Господній". Насправді ця жахлива і неймовірна рана людства замість того, щоб гоїтися, продовжує ще більше кровоточити, погрожуючи розширитися», — заявив Папа Римський.

«Мене глибоко мучать річки крові та сліз, пролиті протягом цих місяців. Я засмучений тисячами жертв, особливо серед дітей, і великими руйнуваннями, які залишили без дому багато людей та сімей, несучи загрозу холоду та голоду на великих територіях. Певні вчинки ніколи не можна виправдати! Ніколи! Це жахливо, що світ вивчає географію України через такі назви як Буча, Ірпінь, Маріуполь, Ізюм, Запоріжжя та інші місцевості, які стали місцями невимовних страждань та страху. Що вже й казати про той факт, що світ знову стоїть перед ядерною загрозою? Це абсурд.

Що ще має статися? Скільки крові ще має пролитися, щоб зрозуміли, що війна ніколи не є рішенням, а тільки знищенням? В ім'я Бога і в ім'я почуття людяності, що живе в кожному серці, повторюю заклик, щоб негайно досягти припинення вогню. Нехай замовкне зброя і давайте шукати умови для того, щоб розпочати переговори, здатні привести до рішень, які не нав'язані силою, а є узгодженими, справедливими та стабільними», — закликав Папа Римський Франциск.

Ще за темою

Люди
Володимир Путін Володимир Зеленський Папа Римський Франциск
Події
Війна

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:38
Вибух на півміста: У Маріуполі підірвався екскаватор
23:50
ЗСУ зайшли до Лимана, війська РФ відступили — головне за день ►
23:13
В окупованому Маріуполі підірвалися російські енергетики
21:19
Росіяни посилили примусову мобілізацію на окупованих територіях
18:57
На військовому аеродромі Бельбек у Криму стався вибух
17:28
«ДНР» заявила про двох поранених жителів Макіївки
15:22
Путін привласнив «героя Росії» Катеринічеву, який загинув у Херсоні
13:56
Донецьк під обстрілом: Від початку доби загинуло троє людей, ще двоє поранені
11:41
Жителі Таврійська повідомляють, що на складі окупантів детонують боєприпаси
10:03
«ДНР»: У Донецьку та Горлівці від обстрілів загинули мирні жителі
08:42
«Відвезли із зав'язаними очима»: Окупанти затримали гендиректора Запорізької АЕС
23:47
Російські війська потрапили у «Ліманський котел» — головне за день ►
18:46
«ЛНР» позбавила свободи члена батальйону «Айдар» на сім років
16:31
«ЛНР» забрала у «держвласність» 17 тисяч підприємств та об'єктів
15:42
«ДНР» та «ЛНР» встановили екрани на вулицях та транслюють Путіна
Всі новини
18:38
Вибух на півміста: У Маріуполі підірвався екскаватор
17:58
В Україні націоналізують понад 900 об'єктів, що належать РФ
17:39
Україна вже повернула з російського полону понад 800 людей
16:55
Папа Римський закликав зупинити війну в Україні та засудив анексію територій
15:01
РФ має намір дати російське громадянство всім жителям «ДНР»
14:36
Конституційний суд РФ схвалив анексію 4 областей України
13:53
Окупанти порушують права місцевого населення — ЦПД
13:25
Путін обміняв «азовців» на Медведчука всупереч протестам ФСБ — ЗМІ
13:14
Зеленський повідомив про повну зачистку Лимана від російських сил
13:04
Російські війська вранці обстріляли Слов'янськ та Краматорськ
12:26
Окупанти вивезли до Росії з Луганської області ще 76 дітей — Гайдай
11:21
Окупанти вночі обстрілювали прифронтові території Донецької області
10:36
«ДНР» заявила про обстріл: загинули 7 мирних жителів
10:12
ЗСУ знищили понад 60 тисяч окупантів — Генштаб
09:50
Російські військові вбили за день трьох мирних жителів Донбасу
Всі новини
ВІДЕО
ЗСУ зайшли до Лимана, війська РФ відступили — головне за день ►
01 жовтня, 23:50
Російські війська потрапили у «Ліманський котел» — головне за день ►
30 вересня, 23:47
Путін анексував ще частину українських територій
30 вересня, 16:03

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти