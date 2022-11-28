Головні події в окупації 28 листопада

Суспільство



На окупованій території Донецької області угруповання «ДНР» оголосило про демобілізацію аспірантів місцевих організацій.



Голова угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник оголосив про черговий обмін військовополоненими. За його словами, з полону повернулися 23 бійці угруповання. Україна поки не підтверджувала обмін, тому невідомо, скільки людей вдалося звільнити з російського полону.



Матерів російських військових із Сахаліну відправлять у «відрядження» на схід України, територію підконтрольну угрупованню «ДНР».



Бойові дії



Відкриту в 2020 році електропідстанцію в Кремінній повністю зруйновано, повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай. Він розповів, що фахівцям вдалося перевірити територію підприємства та пошкоджене російськими військами обладнання.



У «МНС ЛНР» заявили, що у Лисичанську на Луганщині обвалився житловий п'ятиповерховий будинок. Евакуйовано п'ятьох людей, ще одна находиться під завалами.Стверджується, що обвалення не стало наслідком обстрілу.



За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, окупанти почали облаштовувати склад боєприпасів на території знищеного Центрального ринку.



Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував інформацію про те, що Росія готується залишити Запорізьку АЕС.



У Донецьку під час обстрілу загинув чоловік на автозаправці проспектом Миру в районі готелю «Вікторія».

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію у розсилці від головного редактора українського телеканалу іноземного мовлення FREEДOM Олексія Мацукі.