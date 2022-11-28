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Главные события в оккупации 28 ноября

28 ноября 2022, 22:37

Главные события в оккупации 28 ноября

Общество

На оккупированной территории Донецкой области группировка «ДНР» объявила о демобилизации аспирантов местных организаций.

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник объявил об очередном обмене военнопленными. По его словам, из плена вернулись 23 бойца группировки. Украина пока не подтверждала обмен, поэтому неизвестно, скольких человек удалось освободить из российского плена.

Матерей российских военных с Сахалина отправят в «командировку» на восток Украины, территорию подконтрольную группировке «ДНР».

Боевые действия

Открытая в 2020 году электроподстанция в Кременной полностью разрушена, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он рассказал, что специалистам удалось проверить территорию предприятия и поврежденное российскими войсками оборудование.

В «МЧС ЛНР» заявили, что в Лисичанске Луганской области обрушился жилой пятиэтажный дом. Утверждается, что обрушение не стало последствием обстрела.

По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты начали обустраивать склад боеприпасами на территории уничтоженного Центрального рынка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия готовится покинуть Запорожскую АЭС.

В Донецке во время обстрела погиб мужчина на автозаправке по проспекту Мира в районе гостиницы «Виктория».

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