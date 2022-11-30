Головні події в окупації 30 листопада

Суспільство



Угруповання «ЛНР» відмінило заборону на виїзд для мешканців окупованої території Луганської області. Раніше бойовики забороняли виїжджати за межі окупованої території через обмеження через коронавірус та мобілізацію.



У угрупуванні «ДНР» також заявили, що жодних заборон на виїзд з Донецької області, після анексії Росією, не існує.



Права людини



Тридцять сім місцевих жителів із населених пунктів Кінбурнської коси Миколаївської області примусово вивезено російськими окупантами.



Бойові дії



За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулого тижня до лікувальних закладів захопленого армією РФ Донецька доставлено понад 720 поранених російських окупантів.



Російські загарбники півдня України вирішили передислокувати лікарню з тимчасово окупованих Полог Запорізької області до Маріуполя, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.



У угрупуванні «ДНР» заявили про поранення мешканця Горлівки та загибель мешканця Донецька під час обстрілів.



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