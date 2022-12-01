В ООН розповіли про близькість угоди щодо експорту російського аміаку через Одесу

Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс вважає, що незабаром може бути укладена домовленість щодо експорту російських аміачних добрив через трубопровід, що йде до Одеси. Про це пише агентство Reuters.



«Ми дуже близькі, ми рухаємося до цього на тижні. Думаю, обидві сторони і ми в ООН усвідомлюємо важливість цього, це дуже важливо. Майже важливіше, ніж [експорт] зерна», - розповів він.



Гріффітс вважає, що через рік можуть початися проблеми із продовольством, якщо не відновиться експорт добрив.



За його словами, відновити експорт аміаку можна протягом 1–2 тижнів.



"Експлуатація цього аміакопроводу з Росії через Україну... добре зрозуміла, це нескладно, його можна запустити протягом тижня-двох", - сказав Гріффітс.



23 листопада президент Росії Володимир Путін заявив про плани обговорити з ООН поновлення роботи аміакопроводу Тольятті – Одеса. Президент України Володимир Зеленський як умову для дозволу на транзит російського аміаку через одеський порт називав обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».