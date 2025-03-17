Під час пожежі у Краматорську загинув чоловік

У Краматорську Донецької області вранці, 16 березня, спалахнула пожежа у приватному будинку. Відомо про загибель 56-річного чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Під час розвідки та ліквідації пожежі пожежники виявили всередині будинку тіло загиблого чоловіка 1969 року народження. О 10:21 пожежу ліквідували на площі 5 кв. м.», — йдеться у повідомленні.



Причини займання встановлюють спеціалісти.



Раніше ми писали, що у селі Іверське Краматорського району Донецької області 10 березня у приватному будинку спалахнула пожежа. Рятувальники виявили у будівлі тіло загиблого чоловіка.