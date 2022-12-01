В ООН рассказали о скорой близости сделки по экспорту российского аммиака через Одессу

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс считает, что скоро может быть заключена договоренность по экспорту российских аммиачных удобрений через трубопровод, идущий в Одессу. Об этом пишет агентство Reuters.



«Мы весьма близки, мы движемся к этому на этой неделе. Думаю, обе стороны и мы в ООН осознаем важность этого, это крайне важно. Почти более важно, чем [экспорт] зерна», — рассказал он.



Гриффитс считает, что через год могут начаться проблемы с продовольствием, если не возобновится экспорт удобрений.



По его словам, возобновить экспорт аммиака возможно в течение 1–2 недель.



«Эксплуатация этого аммиакопровода из России через Украину... хорошо понятна, это несложно, его можно запустить в течение недели-двух», — сказал Гриффитс.



23 ноября президент России Владимир Путин заявил о планах обсудить с ООН возобновление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса. Президент Украины Владимир Зеленский в качестве условия для разрешения на транзит российского аммиака через одесский порт называл обмен пленными по формуле «всех на всех».