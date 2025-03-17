Загиблий пілот F-16 Олексій Месь отримав звання Героя України

Володимир Зеленський нагородив посмертно льотчика винищувача F-16 Олексія Меся званням Героя України. Фото із соцмереж

Українському пілоту Олексію Месю, який загинув у катастрофі F-16, президент Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно. Про це свідчить указ глави держави №165/2025.

Генеральний штаб ЗСУ заявив 29 серпня про втрату винищувача F-16. Там розповіли, що американські винищувачі продемонстрували свою ефективність, збивши 26 серпня чотири крилаті ракети. Однак під час заходу на ціль із одним із літаків втратили зв'язок.

Пізніше стало відомо, що літак зазнав катастрофи, а льотчик загинув. За даними Повітряних сил, того дня, знищивши три крилаті ракети та один ударний безпілотник, загинув льотчик Олексій Месь.

Тоді видання «Голос Америки» з посиланням на власні джерела у Повітряних силах ЗСУ писало, що слідство розглядає «дружній вогонь» української ППО як одну з можливих причин катастрофи винищувача F-16.