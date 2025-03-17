РФ вимагає «залізобетонних гарантій» невступу України до НАТО

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко. Фото: Інтерфакс

У будь-якій мирній угоді Москва добиватиметься гарантій того, що Україна не стане членом НАТО і залишиться нейтральною країною, заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко в інтерв'ю «Ізвестіям».

«Ми вимагатимемо, щоб частиною цієї угоди стали залізобетонні гарантії безпеки, — сказав дипломат. — Частиною цих гарантій має стати нейтральний статус України, відмова країн НАТО приймати її до членів альянсу. Власне, саме це становище і було зафіксовано у проектах зазначених угод».

Президент США Дональд Трамп намагається заручитися підтримкою президента Володимира Путіна щодо 30-денної пропозиції щодо припинення вогню. Він повідомив журналістам, що має намір поговорити з Путіним у вівторок.

Грушко заявив, що будь-який довгостроковий мирний договір щодо України має відповідати вимогам Москви, переказує позицію дипломата Reuters.

Заступник глави МЗС Росії також виступив проти розміщення в Україні миротворців із країн НАТО.

«Миротворчість і НАТО — взагалі несумісні речі», — сказав він. За словами Грушка, «реальна історія альянсу складається з військових операцій».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що має намір провести переговори з Володимиром Путіним у вівторок, 18 березня. За словами Трампа, він хоче обговорити з Путіним можливість врегулювання війни.