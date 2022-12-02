Головні події в окупації 2 грудня

Політика



Видання «Медуза» з посиланням на свої джерела написало, що в Кремлі розглядають варіант виведення військ із території Запорізької АЕС. Однак нібито Росія хоче повноцінно відновити транзит газу і нафти через Україну. Радник гендиректора концерну "Росенергоатом" Ренат Карчаа спростовує цю інформацію.



Права людини



В окупованому Донецьку мають намір «судити» близько 70 полонених військовослужбовців ЗСУ та батальйону «Азов».



Суспільство



Супутникові знімки компанії Maxar Technologies показали, як за останні місяці збільшився цвинтар окупованого Маріуполя — Старокримський.



З Бурятії на Донеччині прямують шамани. Представники «Гуннського фонду» везуть із собою три юрти для російських окупантів.



На підконтрольному угрупуванні «ДНР» території з 2023 року не прийматимуть до оплати гривню.



Бойові дії



Вранці в Донецьку внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще п'ять були поранені. Місцеві жителі повідомляли про численні «прильоти» на бульварі Пушкіна, проспект Ілліча та низку центральних вулиць міста.



В окупованому Шахтарську Донецької області під час обстрілу спалахнула територія нафтобази.

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