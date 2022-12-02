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ЗМІ дізналися про те, що Росія може піти із ЗАЕС в обмін на транзит нафти та газу

02 грудня 2022, 16:05

ЗМІ дізналися про те, що Росія може піти із ЗАЕС в обмін на транзит нафти та газу

У Кремлі розглядають варіант виведення військ із території Запорізької АЕС. Проте в обмін Росія хоче повноцінно відновити транзит газу та нафти через Україну. Про це пише «Медуза» з посиланням на свої джерела, близькі до Кремля та уряду РФ.

Співрозмовники видання стверджують, що Росія не має наміру повністю залишати Запорізьку область. Проте Москва готова вивести війська із ЗАЕС. Станцію нібито можуть повернути під контроль України чи передати МАГАТЕ.

За даними "Медузи", російське керівництво розраховує в обмін повноцінно відновити постачання газу та нафти через Україну до Європи. Кремль нібито хоче одержати гарантії безперебійного транзиту.

"Качати і продавати [нафту і газ] дуже важливо для російського бюджету", - сказав співрозмовник, близький до Кремля.

Російська влада поки що відкидає таку можливість і заперечує, що готується до виведення військ з території Запорізької АЕС.

Через Україну проходить південна гілка трубопроводу "Дружба". По ньому російська нафта поставляється до Угорщини, Словаччини, Чехії та Польщі. Приблизно третина всіх постачань нафти до Європи припадає саме на «Дружбу».

Українська ділянка трубопроводу належить «Укртранснафті», а з середини листопада постачання йдуть із перебоями через ракетні атаки. При цьому з 5 грудня «Дружба» стане головним способом постачання російської нафти до ЄС, оскільки санкції набудуть чинності.

Раніше голова «Енергоатому» Петро Котін заявив, що окупанти можуть залишити Запорізьку АЕС. Також про це повідомляв Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 1 грудня.

При цьому у Кремлі заперечують, що збираються виводити війська з території ЗАЕС.

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