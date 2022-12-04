Командир роти «ЛНР» сказав дружині, що його везуть на розстріл. Пізніше Міноборони РФ видало їй тіло з пробитим черепом

Засуджений росіянин Віктор Севальнєв, який командував 7-ю мотострілецькою ротою так званої народної міліції «ЛНР», загинув на Донбасі за невідомих обставин. Перед цим, 20 листопада, він зателефонував дружині та розповів, що його збираються відвезти з лікарні, де він відновлювався після поранення на фронті, та розстріляти за те, що його солдати роти дезертирували.



Про це пише The Insider із посиланням на запис розмови Севальньова з дружиною та інші матеріали, які надав глава Gulagu.net Володимир Осєчкін.



«Сьогодні я завтра інший, от і все. Ми в них забійний матеріал. Міноборони розстрілює людей. Вони знають, що ми двохсоті і їм по#еру. Я хотів би назад, де я був, а вони мені не дають. Якби я знав, що то така війна. Я Севальнєв Віктор Анатолійович, 27 вересня 1979 року народження. Не посилайте сюди людей, годі. Вони хочуть усіх вбити», — таке останнє повідомлення Севальнєв передав через дружину.



1 грудня представник Міноборони РФ повідомив Лілії, що її чоловік загинув на підконтрольній угрупуванні «ДНР» території 25 листопада від осколкових поранень та потужного удару по голові. Він пообіцяв, що незабаром їй до Москви надішлють цинкову труну з тілом та документами. І додав: «Співболію, вибачте».



Представники «ЧВК Вагнера» кілька разів приїжджали до виправної колонії №3 у Калузької області, де відбував покарання Севальнєв. Спочатку вони завербували на війну його сина Олега, який сидів у тій самій колонії. Коли син загинув у ході бойових дій, Севальнєв вирішив сам вирушити воювати. Він підписав контракт із Міноборони і в ніч із 3 на 4 жовтня його етапували з колонії до «табору злагодження» Луганської області.



Севальньова прикріпили до військової частини 08807 (ЛНР). Він воював у 7-ій мотострілецькій роті і коли командира роти вбили, його призначили командиром, бо мав бойовий досвід у Чечні. У листопаді його рота зазнала великих втрат, частина бійців загинула, решта розбіглася.



У середині листопада пов'язаний із «ЧВК Вагнера» телеграм-канал опублікував відео , на якому взятий у полон російський найманець Євген Нужин каже, що його викрали у Києві і зараз «судитимуть». Після цього йому розбивають голову кувалдою. Засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин публічно схвалив убивство Нужина і цим фактично визнав свою причетність до нього.



При цьому від повідомлень про вбивство Севальньова засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин відхрестився. «У лавах ПВК «Вагнер» ніколи не було цієї людини, він ніколи не прибував у жодні табори підготовки і ніколи не працював у ПВК «Вагнер», — йдеться у відповіді прес-служби Пригожина.



На думку глави Gulagu.net Осечкіна, до вбивства Севальньова можуть бути причетні «аналоги ПВК Вагнера» з «ЛДНР», а відповідальність за його вбивство, як і за вбивство Нужина, несе Міноборони РФ. Керівник Gulagu.Net зазначає, що військова частина № 08807, до якої було відряджено Севальнева, не має відношення до «ЧВК Вагнера».



Gulagu.net надав The Insider фото контрактів, які підписують укладені під час вербування на війну в Україні. Ці контракти укладаються не з Пригожиним та його військовою компанією, а безпосередньо з міністерством оборони Росії.

У середині вересня було опубліковано відео того, як Пригожин вербує ув'язнених і попереджає їх про розстріли за дезертирство.