Росіянин, який розстріляв товаришів по службі, хоче потрапити у ПВК «Вагнер» та воювати проти України

Росіянин Раміль Шамсутдінов, який розстріляв вісім товаришів по службі у 2019 році в Забайкальському краї, попросився у ПВК «Вагнер», на війну Росії проти України. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.



«Шамсутдінов записався добровольцем на спецоперацію, коли до тюменської виправної колонії №2 приїхали представники ПВК "Вагнер". Шамсутдінов потрапив до списку. Однак коли вагнерівці приїхали вже вдруге, забирати в'язнів, Раміля не взяли. Вагнерівці послалися на те, що "народу вже й так багато, ти поки що не потрібен". При цьому інші ув'язнені, які погодилися на участь у СВО, з колонії все ж таки виїхали», — йдеться у повідомленні.



Рядовий Раміль Шамсутдінов у листопаді 2019 року під час зміни варти в селищі Гірський взяв Ак-74 й розстріляв вісім військовослужбовців, ще двоє отримали поранення. Після стрілянини він здався. Як пізніше пояснив Шамсутдінов, він пішов на такий крок через знущання та дідівщину. У грудні 2020 року суд визнав його винним у масовому вбивстві та засудив до 24 років та шести місяців позбавлення волі в колонії суворого режиму.

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