Верховний суд Франції залишив чинним рішення про стягнення мільярда доларів з РФ на користь Ощадбанку за Крим

Верховний суд Франції залишив чинним рішення Міжнародного арбітражу про стягнення 1,1 мільярда доларів з Росії на користь українського державного Ощадбанку за втрату банком активів через анексію Криму. Про це повідомила заступник міністра юстиції Ірина Мудра.



«Верховний суд Франції скасував рішення Апеляційного суду Парижа і залишив чинним рішення Міжнародного арбітражу про стягнення з РФ на користь Ощадбанку $1,1 мільярда плюс відсотки, які нараховуватимуться з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації (близько $100 тисяч щодня)», — зауважила вона.



За її словами, обсяг позовної заяви Ощадбанку проти Росії з усіма додатками становив понад 30 тисяч аркушів.

Апеляційний суд Парижа 30 березня 2021 року підтримав позицію міністерства юстиції РФ щодо відсутності юрисдикції в арбітражу за позовом українського Ощадбанку на 1,3 мільярда доларів. Мін'юст РФ наполягав, що кримське відділення Ощадбанку було створено до 1 січня 1992 року, тобто ще в радянський період, у зв'язку з чим воно нібито не підпадає під дію Угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій.



Ощадбанк у жовтні 2021 року подав до касаційного суду Франції заяву про апеляційне заперечення рішення Апеляційного суду Парижа.