Російські війська обстріляли Покровський та Бахмутський райони

Російські війська найбільш активно обстріляли цієї ночі в Донецькій області Покровський і Бахмутський райони. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.



Він зазначив, що на Донецькому напрямку одна людина поранена у Максимільянівці Мар'їнської громади. На території громади також під вогнем були Красногорівка, Георгіївка та Мар'їнка. Напередодні ввечері росіяни обстріляли підприємство у Курахівській громаді та Авдіївці. Авдіївка також зазнавала хаотичних обстрілів усю ніч.



На Горлівському напрямку в результаті обстрілу одну людину поранено і одну багатоповерхівку пошкоджено в Бахмуті. Також пошкоджено 4 приватні будинки в Соледарській громаді: 3 у Роздолівці та 1 у Парасковіївці. Інтенсивні обстріли зафіксовані поблизу Яківлівки, Бахмутського та на околицях Соледара. Гучно було в Часовоярській громаді — там без жертв.



На Лисичанському напрямку понад 50 прильотів зафіксовано Торською та Зарічною Лиманською громадою. Обсяги збитків встановлюються.



«Залишитися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтеся вчасно!», — закликав голова адміністрації.