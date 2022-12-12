Знищене військами РФ село під Сватовим показало з повітря

Журналіст Денис Казанський показав, як російські окупанти обстрілюють село Новоселівське Сватівського району Луганської області. Зняте з висоти пташиного польоту відео він опублікував на Telegram-каналі.

«Ще одне село, повністю знищене окупантами. На відео по залишкам будівель працює російський «Сонцепек». Не залишилося жодної будівлі, яку можна було б відновити», - написав він.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що минулої доби правоохоронці задокументували 35 військових злочинів армії РФ у регіоні.