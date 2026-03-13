Після атаки на нафтобазу в Тихорецьку згоріли резервуари

Наслідки удару по нафтобазі «Тихорецька».

На супутникових знімках зафіксовано наслідки атаки на перевалочну нафтобазу «Тихорецька» у Краснодарському краї Росії. За даними аналітичного каналу Dnipro Osint, у результаті удару було знищено щонайменше два резервуари для зберігання пального.



Опубліковані зображення свідчать про значні пошкодження інфраструктури об’єкта: на одному з резервуарів видно сліди сильного вигоряння, а поруч — темні ділянки, які можуть бути наслідком пожежі.



Інцидент стався вночі 12 березня у місті Тихорецьк. Місцеві жителі повідомляли про серію потужних вибухів, після яких на території нафтового вузла спалахнула масштабна пожежа.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»