Справа ексочільниці Слов`янська: Штепа та її адвокати не з`явилися до суду

Справа екс-мера Слов'янська: Штепа та її адвокати не з`явилися до суду.

У четвер, 12 березня, відбулося чергове судове засідання у справі колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи (Супрун) підозрюваної у зазіханні на територіальну цілісність України. Вона та її адвокати не були присутні. Про це «Новинам Донбасу» телефоном 13 березня повідомила прессекретар Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.



За словами Чиріної, причини відсутності на засіданні сторона захисту не повідомила.



«Від захисника до суду надійшло письмове клопотання про звернення до Головного бюро СМЕ (судово-медичної експертизи) у місті Київ з метою роз'яснення поняття «тяжка хвороба». Прокурор проти задоволення клопотання заперечував. Судом у задоволенні клопотання захисника відмовлено», — повідомила Чиріна.



Крім того, прокурор направив клопотання щодо застосування приводу до Слов'янського міського районного суду для участі обвинуваченої у судовому засіданні у режимі відеоконференції.



Наступне судове засідання призначене на 6 квітня.



Штепу звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, що спричинило загибель людей) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»