Пілоти дронів знищили «Град» та іншу артилерію російської армії на Лиманському напрямку: кадри

Пілоти батальйону Signum 53-ї механізованої бригади ЗСУ виявили та знищили РСЗВ «Град» та п'ять гармат російських військ на Лиманському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».
За словами військових, ця артилерія постійно атакувала позиції українських бійців.
«Прицільна робота пілотів батальйону», – зазначили в УВ «Схід».
Нагадаємо, що 11 березня дрони знищили військову техніку, яку росіяни намагалися евакуювати після удару по складу боєприпасів під окупованим Маріуполем.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко