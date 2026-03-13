Пілоти дронів знищили «Град» та іншу артилерію російської армії на Лиманському напрямку: кадри

Знищений «Град»; на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео

Пілоти батальйону Signum 53-ї механізованої бригади ЗСУ виявили та знищили РСЗВ «Град» та п'ять гармат російських військ на Лиманському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



За словами військових, ця артилерія постійно атакувала позиції українських бійців.



«Прицільна робота пілотів батальйону», – зазначили в УВ «Схід».

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко