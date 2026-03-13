Суд розгляне справу колаборанта з Волновахи

Підозрюваному інкримінують державну зраду та колабораціонізм.

Прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо уродженця Макіївки, якого підозрюють у державній зраді та колабораційній діяльності.



За даними слідства, у 2014 році колишній старший оперуповноважений одного з правоохоронних органів України вирішив залишитися в окупованому Донецьку та влаштувався на службу до незаконного органу «МГБ ДНР».



Пізніше, після захоплення російськими військами міста Волноваха у 2022 році, він отримав підвищення та обійняв посаду так званого «голови адміністрації Волноваського району ДНР».



Слідство вважає, що на цій посаді обвинувачений брав участь у засіданнях окупаційної адміністрації, проводив зустрічі з місцевими мешканцями та поширював інформацію про діяльність окупаційної влади, створюючи видимість вирішення соціальних проблем.



Наразі чоловік ховається від українського правосуддя та оголошений у розшук. Раніше заочну підозру в колабораціонізмі також повідомили мешканці окупованого Донецька.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»