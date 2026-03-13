Батальйон «Вій» нищить техніку та артилерію РФ на Донеччині
13 березня 2026, 11:41

FPV-дрони батальйону «Вій» атакують техніку РФ.

На сході України підрозділи безпілотних систем Національної гвардії продовжують знищувати техніку російських військ за допомогою FPV-дронів. Відео бойової роботи оприлюднив батальйон «Вій» 18-ї Слов’янської бригади НГУ у Facebook.

На опублікованих кадрах зафіксовано удари по російських артилерійських позиціях і бронетехніці. За словами військових, точні атаки безпілотників дозволяють ефективно виводити з ладу озброєння, яке противник використовує на фронті.

У підрозділі наголошують, що російська техніка, яка опиняється на українській території, має лише два варіанти — залишити позиції або бути знищеною ударами безпілотників.

 
 
 
 
 
Батальйон безпілотних систем «Вій» (@viy.bbps.18)

Тим часом у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу російські війська втратили ще 860 військових.

Також СОУ знищили сім танків, п’ять бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, 71 безпілотник та 189 одиниць автомобільної техніки.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Інші публікації

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:34
Перша мирна жертва російської агресії: 12 років від дня загибелі Дмитра Чернявського у Донецьку
16:14
Паводок затопив 14 мостів на окупованій Луганщині
15:59
Українці виїжджають з окупованих територій: чесні історії
12:59
В окупованій частині Донеччини після атаки дронів обвалилася будівля «лікарні»
11:00
У Севастополі домові чати перевели в месенджер MAX
09:56
Окупанти знесуть ще майже 80 багатоповерхівок у Сіверськодонецьку – ОВА
19:55
«Націоналізація» в окупації: росіяни «офіційно» захоплюватимуть українське майно на Луганщині
12:58
Пушилін розраховує на «реалізацію туристичного потенціалу» Азовського моря: за час окупації якість води там погіршилася
12:52
На Донеччині з армії РФ втік узбек, засуджений за зґвалтування
12:15
ЗСУ уразили пускову установку С-300В та склади армії РФ у Луганській та Донецькій областях
10:12
В окупованій Луганській області міста «потопають» у смітті: в ОВА розповіли про ситуацію
10:05
У Маріуполі збирають дані про мешканців для перегляду прав на нерухомість
09:56
Дрони атакували район окупованого Довжанська на Луганщині
22:18
На окупованому Донбасі фіксують масштабні перебої зі світлом
14:59
Дрони вразили склад боєприпасів російських загарбників у Маріупольському районі
14:04
Агент спротиву проник у зенітний підрозділ ЗС РФ — «АТЕШ»
23:38
Пушилін запропонував Путіну виділяти по «15 соток землі» російським солдатам, які залишаться на окупованій Донеччині
22:00
Пасічник заявив про атаки безпілотників на окуповану Луганську область
16:55
Путін розповів про «відновлення» Донеччини на тлі зруйнованих Вугледара, Авдіївки та Бахмута
16:55
Коробки для «Укрпошти» та російський слід: що з'ясували журналісти про власника Рубіжанського комбінату
усі новини
22:59
Медичний директор Євгеній Налбат виконуватиме обов'язки директора Центру екстреної медичної допомоги
21:40
Зеленський розповів, чому переносяться переговори з Росією
20:58
Працівникам «екстренки», які працюють у зоні бойових дій, профінансовано зарплату за лютий
20:33
Справа ексочільниці Слов`янська: Штепа та її адвокати не з`явилися до суду
19:59
РФ скинула авіабомби на Сумську область, є постраждалі
18:26
У Краматорську та Біленькому частково скоротили подачу води: відомо, коли відновлять
17:59
Мешканцям Дружківки повернули світло
17:34
Перша мирна жертва російської агресії: 12 років від дня загибелі Дмитра Чернявського у Донецьку
17:07
У Запоріжжі дрон влучив у службове авто патрульної поліції
16:43
Пілоти дронів знищили «Град» та іншу артилерію російської армії на Лиманському напрямку: кадри
16:14
Паводок затопив 14 мостів на окупованій Луганщині
15:59
Українці виїжджають з окупованих територій: чесні історії
15:57
Російська авіація вдарила по Дружківці: поранені дві жінки, одну з них врятували з-під завалів будинку
15:38
Російські війська просунулися у Сумській області – DeepState
14:42
Суд розгляне справу колаборанта з Волновахи
13:43
У Департаменті охорони здоров'я Донецької ОВА змінився керівник: це сталося на тлі скандалу з можливим скороченням медиків
13:33
Після атаки на нафтобазу в Тихорецьку згоріли резервуари
12:59
В окупованій частині Донеччини після атаки дронів обвалилася будівля «лікарні»
11:57
Російський «Ланцет» атакував Слов'янську громаду: пошкоджені будинки
11:41
Батальйон «Вій» нищить техніку та артилерію РФ на Донеччині
усі новини
ВІДЕО
Фото: Сергій Ваганов/facebook.com Перша мирна жертва російської агресії: 12 років від дня загибелі Дмитра Чернявського у Донецьку
13 березня, 17:34
У Запоріжжі дрон влучив у службове авто патрульної поліції У Запоріжжі дрон влучив у службове авто патрульної поліції
13 березня, 17:07
Знищений «Град»; на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Пілоти дронів знищили «Град» та іншу артилерію російської армії на Лиманському напрямку: кадри
13 березня, 16:43
Порятунок пораненої жінки з-під завалів після обстрілу Дружківки. Фото: ДСНС Російська авіація вдарила по Дружківці: поранені дві жінки, одну з них врятували з-під завалів будинку
13 березня, 15:57
Виконувачка обов'язків директора Департаменту охорони здоров'я Донецької ОВА Олена Марченко. Фото: Марченко у Фейсбук У Департаменті охорони здоров'я Донецької ОВА змінився керівник: це сталося на тлі скандалу з можливим скороченням медиків
13 березня, 13:43
FPV-дрони батальйону «Вій» атакують техніку РФ. Батальйон «Вій» нищить техніку та артилерію РФ на Донеччині
13 березня, 11:41
