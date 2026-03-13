Батальйон «Вій» нищить техніку та артилерію РФ на Донеччині

FPV-дрони батальйону «Вій» атакують техніку РФ.

На сході України підрозділи безпілотних систем Національної гвардії продовжують знищувати техніку російських військ за допомогою FPV-дронів. Відео бойової роботи оприлюднив батальйон «Вій» 18-ї Слов’янської бригади НГУ у Facebook.



На опублікованих кадрах зафіксовано удари по російських артилерійських позиціях і бронетехніці. За словами військових, точні атаки безпілотників дозволяють ефективно виводити з ладу озброєння, яке противник використовує на фронті.



У підрозділі наголошують, що російська техніка, яка опиняється на українській території, має лише два варіанти — залишити позиції або бути знищеною ударами безпілотників.

Переглянути цей допис до Instagram Батальйон безпілотних систем «Вій» (@viy.bbps.18)

Тим часом у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу російські війська втратили ще 860 військових.



Також СОУ знищили сім танків, п’ять бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, 71 безпілотник та 189 одиниць автомобільної техніки.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»