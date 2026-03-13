РФ скинула авіабомби на Сумську область, є постраждалі

Росіяни атакували Сумщину.

Російська армія в п'ятницю, 13 березня, вдарила керованими авіабомбами по Глухівській громаді Сумської області. Під ударом — житловий сектор. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.



«Внаслідок атаки постраждали троє місцевих жителів, 31-річну жінку та 45-річного чоловіка госпіталізували. Лікарі надають необхідну допомогу. Ще одна постраждала – 43-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, автомобілі. Йде ліквідація наслідків удару.



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»