Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
РФ скинула авіабомби на Сумську область, є постраждалі
13 березня 2026, 19:59

Росіяни атакували Сумщину. Фото: Олег Григоров

Російська армія в п'ятницю, 13 березня, вдарила керованими авіабомбами по Глухівській громаді Сумської області. Під ударом — житловий сектор. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

«Внаслідок атаки постраждали троє місцевих жителів, 31-річну жінку та 45-річного чоловіка госпіталізували. Лікарі надають необхідну допомогу. Ще одна постраждала – 43-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, автомобілі. Йде ліквідація наслідків удару.

Раніше ми писали, що армія РФ просунулась поблизу села Яблонівка Сумської області.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Сумська область
Події
Війна
Люди
Олег Григоров
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:34
Перша мирна жертва російської агресії: 12 років від дня загибелі Дмитра Чернявського у Донецьку
16:14
Паводок затопив 14 мостів на окупованій Луганщині
15:59
Українці виїжджають з окупованих територій: чесні історії
12:59
В окупованій частині Донеччини після атаки дронів обвалилася будівля «лікарні»
11:00
У Севастополі домові чати перевели в месенджер MAX
09:56
Окупанти знесуть ще майже 80 багатоповерхівок у Сіверськодонецьку – ОВА
19:55
«Націоналізація» в окупації: росіяни «офіційно» захоплюватимуть українське майно на Луганщині
12:58
Пушилін розраховує на «реалізацію туристичного потенціалу» Азовського моря: за час окупації якість води там погіршилася
12:52
На Донеччині з армії РФ втік узбек, засуджений за зґвалтування
12:15
ЗСУ уразили пускову установку С-300В та склади армії РФ у Луганській та Донецькій областях
10:12
В окупованій Луганській області міста «потопають» у смітті: в ОВА розповіли про ситуацію
10:05
У Маріуполі збирають дані про мешканців для перегляду прав на нерухомість
09:56
Дрони атакували район окупованого Довжанська на Луганщині
22:18
На окупованому Донбасі фіксують масштабні перебої зі світлом
14:59
Дрони вразили склад боєприпасів російських загарбників у Маріупольському районі
14:04
Агент спротиву проник у зенітний підрозділ ЗС РФ — «АТЕШ»
23:38
Пушилін запропонував Путіну виділяти по «15 соток землі» російським солдатам, які залишаться на окупованій Донеччині
22:00
Пасічник заявив про атаки безпілотників на окуповану Луганську область
16:55
Путін розповів про «відновлення» Донеччини на тлі зруйнованих Вугледара, Авдіївки та Бахмута
16:55
Коробки для «Укрпошти» та російський слід: що з'ясували журналісти про власника Рубіжанського комбінату
15:28
Без води і без фахівців: як Пушилін звітував Путіну про комунальну кризу в Донецьку
14:54
Дрони атакували поїзди в Криму та РФ: загинув машиніст
13:46
ЗСУ вразили важливі військові цілі російських окупантів у Донецькій області
08:58
У Севастополі перевіряють командування дивізії ППО РФ
16:55
Росія прискорює вилучення житла на окупованих територіях
14:58
ЗСУ вразили ЗРК «Бук-М3» та командні пункти окупантів на Донбасі
13:45
В окупованому Донецьку ліквідують наслідки удару по району заводу «Точмаш»
11:33
В окупованих містах поширюють рядки Шевченка
10:17
У Донецьку відбулася масштабна детонація боєприпасів
17:22
Окупанти терміново шукають працівників на Старобешівську ТЕС
усі новини
22:59
Медичний директор Євгеній Налбат виконуватиме обов'язки директора Центру екстреної медичної допомоги
21:40
Зеленський розповів, чому переносяться переговори з Росією
20:58
Працівникам «екстренки», які працюють у зоні бойових дій, профінансовано зарплату за лютий
20:33
Справа ексочільниці Слов`янська: Штепа та її адвокати не з`явилися до суду
19:59
РФ скинула авіабомби на Сумську область, є постраждалі
18:26
У Краматорську та Біленькому частково скоротили подачу води: відомо, коли відновлять
17:59
Мешканцям Дружківки повернули світло
17:34
Перша мирна жертва російської агресії: 12 років від дня загибелі Дмитра Чернявського у Донецьку
17:07
У Запоріжжі дрон влучив у службове авто патрульної поліції
16:43
Пілоти дронів знищили «Град» та іншу артилерію російської армії на Лиманському напрямку: кадри
16:14
Паводок затопив 14 мостів на окупованій Луганщині
15:59
Українці виїжджають з окупованих територій: чесні історії
15:57
Російська авіація вдарила по Дружківці: поранені дві жінки, одну з них врятували з-під завалів будинку
15:38
Російські війська просунулися у Сумській області – DeepState
14:42
Суд розгляне справу колаборанта з Волновахи
13:43
У Департаменті охорони здоров'я Донецької ОВА змінився керівник: це сталося на тлі скандалу з можливим скороченням медиків
13:33
Після атаки на нафтобазу в Тихорецьку згоріли резервуари
12:59
В окупованій частині Донеччини після атаки дронів обвалилася будівля «лікарні»
11:57
Російський «Ланцет» атакував Слов'янську громаду: пошкоджені будинки
11:41
Батальйон «Вій» нищить техніку та артилерію РФ на Донеччині
11:24
Російська армія вдарила по енергетиці у Донецькій області: частина абонентів без світла
11:14
Війська Росії атакували Краматорську громаду: під удар потрапила промзона, пошкоджений будинок
11:00
У Севастополі домові чати перевели в месенджер MAX
10:54
Росія намагалася вбити командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького: СБУ затримала «крота»
10:20
Розкрадання на фортифікаціях: збитки перевищили 14 млн грн
09:56
Окупанти знесуть ще майже 80 багатоповерхівок у Сіверськодонецьку – ОВА
09:36
Дрони знищили військову техніку, яку росіяни намагалися евакуювати після удару по складу боєприпасів під Маріуполем
09:15
Армія РФ за добу обстріляла кілька міст на Донеччині: загинули дві людини, ще шість – поранені
09:00
МіГ-29 ЗСУ знищив цех FPV-дронів у Курській області
08:11
Вибухи біля аеродрому «Ханская» в Адигеї: повідомляють про атаку БПЛА
усі новини
ВІДЕО
Фото: Сергій Ваганов/facebook.com Перша мирна жертва російської агресії: 12 років від дня загибелі Дмитра Чернявського у Донецьку
13 березня, 17:34
У Запоріжжі дрон влучив у службове авто патрульної поліції У Запоріжжі дрон влучив у службове авто патрульної поліції
13 березня, 17:07
Знищений «Град»; на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Пілоти дронів знищили «Град» та іншу артилерію російської армії на Лиманському напрямку: кадри
13 березня, 16:43
Порятунок пораненої жінки з-під завалів після обстрілу Дружківки. Фото: ДСНС Російська авіація вдарила по Дружківці: поранені дві жінки, одну з них врятували з-під завалів будинку
13 березня, 15:57
Виконувачка обов'язків директора Департаменту охорони здоров'я Донецької ОВА Олена Марченко. Фото: Марченко у Фейсбук У Департаменті охорони здоров'я Донецької ОВА змінився керівник: це сталося на тлі скандалу з можливим скороченням медиків
13 березня, 13:43
FPV-дрони батальйону «Вій» атакують техніку РФ. Батальйон «Вій» нищить техніку та артилерію РФ на Донеччині
13 березня, 11:41

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір