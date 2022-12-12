Минулої доби армія РФ вбила 1 мирного жителя в Донецькій області, 3 — поранила

Вчора, 11 грудня, російські війська вбили 1 мирного жителя Донбасу - у Великій Новосілці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



За його інформацією, ще 3 особи в області отримали поранення.



Зазначається, що за час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 1252 мирних жителів загинули в Донецькій області і 2720 отримали поранення.



«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», — наголосив глава адміністрації.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що звільнення українських територій Збройними силами України продовжиться, коли це дозволять погодні умови.