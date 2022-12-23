Обстріл Краматорська: пошкоджено два навчальні заклади та житлові будинки

У міській раді Краматорська на Донеччині показали наслідки сьогоднішнього обстрілу. За даними мерії, російські війська пошкодили ракетами 2 навчальні заклади, 12 багатоквартирних та 3 приватні будинки.

«Черговий акт терору проти мирного населення Краматорська – окупанти вдарили двома ракетами по місту. Пошкоджено 2 навчальні заклади, 12 багатоквартирних та 3 приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв», – йдеться у повідомленні.

Представник Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що, за попередньою інформацією, окупанти завдали ракетного удару по цивільному об'єкту Краматорська із зенітно-ракетних комплексів С-300.