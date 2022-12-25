Російські війська втрачають тисячі солдатів під Бахмутом — Гайдай

Російські війська втрачають тисячі своїх солдатів, продовжуючи безуспішно наступати на Бахмут. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.



«Що стосується Бахмута, то це вже більше навіть не в стратегічному військовому плані, хоч і таке є, а більш символізм, який дуже любить кремлівський режим... "Кадировці" та "вагнерівці" хочуть довести і показати бункерному дідові, що вони на щось здатні. Але поки що вони там втрачають тисячі своїх солдатів», — розповів Гайдай.



Він зазначив, що плани окупантів залишаються незмінними, росіяни хочуть захопити повністю Донецьку та Луганську області.