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Російські війська втрачають тисячі солдатів під Бахмутом — Гайдай

25 грудня 2022, 13:34

Російські війська втрачають тисячі солдатів під Бахмутом — Гайдай

Російські війська втрачають тисячі своїх солдатів, продовжуючи безуспішно наступати на Бахмут. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

«Що стосується Бахмута, то це вже більше навіть не в стратегічному військовому плані, хоч і таке є, а більш символізм, який дуже любить кремлівський режим... "Кадировці" та "вагнерівці" хочуть довести і показати бункерному дідові, що вони на щось здатні. Але поки що вони там втрачають тисячі своїх солдатів», — розповів Гайдай.

Він зазначив, що плани окупантів залишаються незмінними, росіяни хочуть захопити повністю Донецьку та Луганську області.

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