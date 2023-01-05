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Багато порожнього житла. Окупанти не будуватимуть нових багатоповерхівок у Шахтарську

05 січня 2023, 17:03

Багато порожнього житла. Окупанти не будуватимуть нових багатоповерхівок у Шахтарську

Будівництво «муніципального» багатоквартирного житла у Шахтарську на сьогоднішній день не планується. Про це заявили у прес-службі окупаційної адміністрації міста.

Стверджується, що в самому місті пустує 15% квартир та їх пропонують на вторинному ринку житла. У селищах ця цифра набагато вища — близько 30% житлового фонду.

У захопленому Маріуполі окупанти збудували всього 22 будинки. Це менше ніж 2% від необхідної кількості житла. При цьому російська армія знищила в Маріуполі 1368 багатоповерхівок.

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