Соледар контролюють ЗСУ, окупанти продовжують штурм — очільник Донецької ОВА

Соледар і Бахмут залишаються найгарячішими напрямками на фронті. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Соледар підконтрольний українській владі, наші військові контролюють. Однак точаться міські бої та бої за межами міста, тому що ворог намагається просунутися на кількох напрямках. Ворог зазнає величезних втрат і буквально встеляє собі шлях тілами своїх "вагнерівців" або регулярних Збройних сил — залежно від того, кого вони періодично підвозять після втрат на цей напрямок», — пояснив Кириленко.



Також керівник ОВА зазначив, що в Донецькій області лінія фронту перебуває під обстрілами, і ситуація складна. При цьому командування вживає всіх необхідних додаткових заходів.

Читайте також: В Соледарі підняли український прапор

Нагадаємо, ні Україна, ні РФ не контролюють місто Соледар у Донецькій області, повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.



Раніше американський телеканал CNN повідомив, що їхні журналісти біля Соледара Донецької області стали свідками організованого відведення українських військ.



Дивіться також: