Скаржитися марно — ДТЕК не відключає світло «на вимогу»

ДТЕК не відключає світло за скаргами. Про це йдеться у Telegram компанії 19 січня.



Компанія ДТЕК поінформувала українців про те, що жодних відключень «за скаргами» в регіонах, де працюють її мережі, не буде.



У компанії пояснили, що більшість відключень виконуються дистанційно, а їхня невелика частина потребує фізичного виїзду персоналу. По можливості, бригади виїжджають на лінії, які живлять критичну інфраструктуру, щоб в ручному режимі відключити будинки, що живляться, від тієї ж мережі.



Також ДТЕК закликає ЖБК та ОСББ взяти на себе відключення будинків, підключених до критичної інфраструктури.



«Для забезпечення соціальної справедливості та забезпечення рівних умов для людей закликаємо балансоутримувачів (ЖБК та ОСББ) будинків, підключених до критичної інфраструктури, відключати їх власноруч», — сказано в повідомленні компанії.



Таким чином, впевнені у компанії, можна знизити кількість та тривалість відключень для українців.

Перші результати відновлення енергосистеми після масованих російських ракетних атак українці помітять не раніше за середину лютого, а суттєві — у квітні.



Внаслідок чергової російської ракетної атаки 14 січня дефіцит генерації в енергосистемі «величезний», екстрені відключення можуть бути тривалими.



НЕК «Укренерго» запровадило ліміти споживання енергії в областях України вдень через морозну погоду.