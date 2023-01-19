Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

Скаржитися марно — ДТЕК не відключає світло «на вимогу»

19 січня 2023, 20:49

Скаржитися марно — ДТЕК не відключає світло «на вимогу»

ДТЕК не відключає світло за скаргами. Про це йдеться у Telegram компанії 19 січня.

Компанія ДТЕК поінформувала українців про те, що жодних відключень «за скаргами» в регіонах, де працюють її мережі, не буде.

У компанії пояснили, що більшість відключень виконуються дистанційно, а їхня невелика частина потребує фізичного виїзду персоналу. По можливості, бригади виїжджають на лінії, які живлять критичну інфраструктуру, щоб в ручному режимі відключити будинки, що живляться, від тієї ж мережі.

Також ДТЕК закликає ЖБК та ОСББ взяти на себе відключення будинків, підключених до критичної інфраструктури.

«Для забезпечення соціальної справедливості та забезпечення рівних умов для людей закликаємо балансоутримувачів (ЖБК та ОСББ) будинків, підключених до критичної інфраструктури, відключати їх власноруч», — сказано в повідомленні компанії.

Таким чином, впевнені у компанії, можна знизити кількість та тривалість відключень для українців.

Перші результати відновлення енергосистеми після масованих російських ракетних атак українці помітять не раніше за середину лютого, а суттєві — у квітні.

Внаслідок чергової російської ракетної атаки 14 січня дефіцит генерації в енергосистемі «величезний», екстрені відключення можуть бути тривалими.

НЕК «Укренерго» запровадило ліміти споживання енергії в областях України вдень через морозну погоду.

Ще за темою

Організації
ДТЕК
Інше
Електропостачання

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:30
«Зеки Пригожина»: У Росії роблять героїв із найманців «ЧВК Вагнера» ►
16:18
«ДНР»: Пушилін призначив нового «міністра юстиції»
15:25
На ТОТ України РФ планує «націоналізувати» майно українців — Міноборони
12:06
Пригожин знайшов «шпигунів-диверсантів» у морзі Луганська
11:48
Господар «ПВК Вагнера» заявив про захоплення села під Бахмутом. При цьому Генштаб ЗСУ повідомляв про відбиття атаки
11:03
«ЛНР»: В'їзд до Лисичанська здійснюється лише після перевірки особистих документів
10:00
Колони російської техніки, що прямують до Донецька, об'їжджають Маріуполь — мерія міста
09:59
«ДНР» ухвалила бюджет у 285 мільйонів доларів
09:51
«ЛНР»: У Золотому-4 чоловік підірвався на міні
00:36
Головні події в окупації 18 січня
18:00
Донецьк і не тільки: У «ДНР» назвали міста, де найбільші проблеми з опаленням
16:23
У Росії заарештували молодшого сержанта у справі про дезертирство з Луганщини
13:54
У «ДНР» заявили, що вивезли із Соледара близько 500 осіб
13:01
Пушилін заявив, що в Соледарі взято в полон іноземців, які воювали за ЗСУ
11:19
«ДНР»: У Горлівці поранено жінку
Всі новини
21:40
Зеленський та Гроссі домовилися про посилення безпеки ядерної інфраструктури
20:49
Скаржитися марно — ДТЕК не відключає світло «на вимогу»
20:02
У «ДНР» не вірять у слова Вучича про невизнання
19:00
Ситуація з подачею електрики суттєво покращиться лише у квітні
18:30
«Зеки Пригожина»: У Росії роблять героїв із найманців «ЧВК Вагнера» ►
18:03
Шукають дезертирів — Гайдай про закриття Сєвєродонецька росіянами
17:58
Великобританія передасть Україні 600 ракет Brimstone, Данія віддасть ЗСУ 19 гаубиць Caesar
17:57
Глава МЗС Ірану: Ми не визнаємо відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України
16:47
Окупанти вдарили по житловому кварталу в Херсоні: В ОВА показали наслідки
16:24
Ракетний удар військ РФ по багатоповерхівці Дніпра вбив 46 осіб
16:18
«ДНР»: Пушилін призначив нового «міністра юстиції»
15:44
Виїзд дитини за кордон: Правозахисники пояснили, чи потрібен дозвіл від батьків
15:25
На ТОТ України РФ планує «націоналізувати» майно українців — Міноборони
15:21
На Херсонщині відновили ще один міст через Інгулець
15:09
У МЗС України дякують Європарламенту за резолюцію про спецтрибунал для керівництва РФ
Всі новини
ВІДЕО
«Зеки Пригожина»: У Росії роблять героїв із найманців «ЧВК Вагнера» ► «Зеки Пригожина»: У Росії роблять героїв із найманців «ЧВК Вагнера» ►
19 січня, 18:30
Момент обстрела Бахмута. Скриншот: Al Jazeera Удар окупантів по житловій багатоповерхівці в Бахмуті зафіксувала камера
19 січня, 08:46
Місце падіння вертольота в Броварах. Фото: Національна поліція У Броварах впав вертоліт поряд із дитсадком: загинули 17 людей, включаючи керівництво МВС
18 січня, 16:30

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама