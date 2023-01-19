Жаловаться бесполезно — ДТЭК не отключает свет «‎по требованию»

ДТЭК не отключает свет по жалобам. Об этом говорится в Telegram компании 19 января.



Компания ДТЭК проинформировала украинцев о том, что никаких отключений «по жалобам‎» в регионах, где работают ее сети, не будет.



В компании объяснили, что большинство отключений выполняются дистанционно, а их небольшая часть нуждается в физическом выезде персонала. По возможности, бригады выезжают на линии, которые питают критическую инфраструктуру, чтобы в ручном режиме отключить питающиеся дома от той же сети.



Также ДТЭК призывает ЖСК и ОСМД взять на себя отключение домов, подключенных к критической инфраструктуре.



«‎Для обеспечения социальной справедливости и обеспечения равных условий для людей призываем балансодержателей (ЖСК и ОСМД) домов, подключенных к критической инфраструктуре, отключать их собственноручно»‎, — сказано в сообщении компании.



Таким образом, уверены в компании, можно снизить количество и продолжительность отключений для украинцев.

Первые результаты возобновления энергосистемы после массированных российских ракетных атак украинцы заметят не раньше середины февраля, а существенные — в апреле.



Вследствие очередной российской ракетной атаки 14 января дефицит генерации в энергосистеме «огромен», экстренные отключения могут быть продолжительными.



НЭК «Укрэнерго» ввело лимиты потребления энергии в областях Украины в дневное время из-за морозной погоды.