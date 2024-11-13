«Шквал» у Серебрянському лісі знищив 10 окупантів, одного взяв у полон

Бійці підрозділу швидкого реагування «Шквал» точно відпрацювали по окупантах в районі Серебрянського лісництва, ліквідувавши до десятка росіян і взявши одного в полон. Відео було опубліковано підрозділом у Фейсбуці.
У районі Серебрянського лісництва лише за кілька вильотів FPV-екіпажі та мінометні розрахунки прикордонників знищили до десятка російських солдатів.
До того ж у підрозділі підтвердили, що ще одному окупанту днями пощастило більше – він поповнив обмінний фонд.
Одному окупанту пощастило, він поповнив обмінний фонд. Фото: кадр із відео
Нагадаємо, в окупованому Севастополі підірвали авто капітана Чорноморського флоту РФ. Йому відірвало ноги, він загинув.
Минулої доби окупаційна армія РФ втратила 24 танки та 1770 осіб особового складу.
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