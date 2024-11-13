«Шквал» у Серебрянському лісі знищив 10 окупантів, одного взяв у полон

«Шквал» у Серебрянському лісі знищив 10 окупантів і 1 взяв у полон. Фото: кадр із відео

Бійці підрозділу швидкого реагування «Шквал» точно відпрацювали по окупантах в районі Серебрянського лісництва, ліквідувавши до десятка росіян і взявши одного в полон. Відео було опубліковано підрозділом у Фейсбуці.







У районі Серебрянського лісництва лише за кілька вильотів FPV-екіпажі та мінометні розрахунки прикордонників знищили до десятка російських солдатів.



До того ж у підрозділі підтвердили, що ще одному окупанту днями пощастило більше – він поповнив обмінний фонд.

Одному окупанту пощастило, він поповнив обмінний фонд. Фото: кадр із відео

Нагадаємо, в окупованому Севастополі підірвали авто капітана Чорноморського флоту РФ. Йому відірвало ноги, він загинув.



Минулої доби окупаційна армія РФ втратила 24 танки та 1770 осіб особового складу.