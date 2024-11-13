Російські окупанти штурмували позиції ЗСУ в українській військовій формі на Куп'янському напрямку

Російські війська вдень 13 листопада намагалися прорвати оборону Збройних сил України на Куп'янському напрямі. Крім того, що вони залучили 15 одиниць техніки, зокрема танки, броньовані машини та машини розмінування, частина окупантів була у формі українських військових. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



«Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників у чотири хвилі. Загалом ворог залучив близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та встановлення розмінування УР-77», — йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.



Зазначається, що частина російських солдатів була переодягнута у форму зразка Збройних Сил України. Це порушує закони та правила ведення війни та є воєнним злочином, підкреслили в Генштабі.



Сили оборони зупинили російський штурм, знищивши його бронетехніку.