Мешканку Донецької області засуджено до 15 років в'язниці за коригування російських ударів

На Донеччині жінка збирала дані про ЗСУ — в обмін їй обіцяли посаду за «ДНР». Фото: СБУ

Суд засудив до 15 років позбавлення волі мешканку Донецької області, яка за завданням російських кураторів коригувала ракетні удари російських військ.



Служба безпеки України повідомляє, що жінка шпигувала за локаціями Сил оборони та коригувала російські обстріли цивільної інфраструктури регіону.



За матеріалами справи саме за її наведенням у серпні 2022 року окупанти завдали ракетного удару по місцевій школі. Внаслідок цього повністю зруйновано будівлю навчального закладу.



«Після "прильоту" агентка прибула на місце події для фіксації масштабів руйнувань та направлення відповідного звіту російському куратору. Крім цього, агентка підготувала ще кілька координат для вогневого ураження українських шкіл та дитячих садків», — наголошується в повідомленні.



У СБУ уточнюють, що нові координати жінка не встигла передати куратору, оскільки була затримана контррозвідкою СБУ.



Засуджена — місцева безробітна, яку ФСБ РФ дистанційно завербувала після початку повномасштабної війни. Окрім коригування російських обстрілів, жінка розвідувала локації базування та переміщення українських військ у районах Краматорська, Костянтинівки та Торецька.



У разі захоплення регіону російська спецслужба обіцяла жінці посаду у лавах окупаційної адміністрації.



Суд визнав її винною у державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Військова контррозвідка СБУ затримала ще одного агента ФСБ на Донеччині, ним виявився 22-річний оператор БпЛА однієї з бойових бригад ЗСУ, яка тримає оборону на Краматорському напрямку.



Раніше Служба безпеки затримала ще двох агентів російських спецслужб, які коригували російські удари по Полтавській та Сумській областях.